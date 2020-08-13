Антимонопольний комітет буде слідкувати за ситуацію на ринку газу задля запобігання створенню необґрунтованих перешкод при зміні постачальника природного газу.

Про це заявила під час брифінгу голова АМКУ Ольга Піщанська.

"Застерігаю постачальників природного газу від вчинення змов та зловживань, а також недобросовісної конкуренції на ринку. У разі виявлення таких фактів Антимонопольних комітет буде вживати відповідних заходів", – пообіцяла Піщанська.

За її оцінкою, сьогодні на газовому ринку відсутня "досконала конкуренція", існують бар'єри для входження на ринок, в зв'язку з чим комітет буде ретельно відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року побутові споживачі отримали можливість самостійно обирати постачальника природного газу. Для зміни постачальника необхідно направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору поставки, та він забезпечить перехід клієнта. При цьому участі або окремого підтвердження з боку існуючого постачальника отримувати не потрібно. Поставка газу новим постачальником починається з дня реєстрації споживача в відповідному реєстрі.