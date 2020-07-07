Временной исполняющей обязанности главы АМКУ с 6 июля стала Ольга Пищанская. До этого она занимала должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета. Интересно, что чиновница является сестрой Светланы Пищанской, которая, по данным СМИ, управляет делами президента Зеленского в Италии, является спонсором партии "Слуга народа" и давней подругой детства главы государства.

О возложении временного исполнения обязанностей главы АМКУ на Ольгу Пищанскую сообщает пресс-служба государственного органа.

Ранее Рада поддержала отставку главы АМКУ Юрия Терентьева

Что известно об Ольге Пищанской:

Зеленский назначил Пищанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года.

Она с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования, менеджера по закупкам услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Также она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

В декларации Пищанской указано, что она владеет ценными бумагами "АрселорМиттал Кривой Рог".

С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов холдинга "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

Сестра Ольги Пищанской – спонсор "Слуги народа":

По данным "Прямого", сестра Ольги Пищанской – Светлана – управляет делами президента Зеленского в Италии и является спонсором партии "Слуга народа".

Светлана Пищанская с июля 2019 года является директором итальянской компании "Сан Томассо", на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми.

Кроме того, Светлана Пищанская пожертвовала партии "Слуга народа" 145 тысяч гривен.

Сама Светлана Пищанская в том же 2019 году рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.

Что известно об отставке предыдущего главы АМКУ

Предыдущий руководитель АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Рада 3 июля его отставку одобрила.

Терентьев мог написать заявление об увольнении под давлением Зеленского. Об этом, в частности, пишут эксперты и журналисты.

Причина такой ситуации – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста – компанию "Тедис". И президент по сути помогает компании выиграть дело о штрафе со стороны АМКУ в 6,5 миллиарда гривен.