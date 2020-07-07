Тимчасовою виконувачкою обов’язків глави АМКУ з 6 липня стала Ольга Піщанська. До цього вона обіймала посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету. Цікаво, що чиновниця є сестрою Світлани Піщанської, яка, за даними ЗМІ, управляє справами президента Зеленського в Італії, є спонсором партії "Слуга народу" і давньою подругою дитинства глави держави.

Про покладання тимчасового виконання обов’язків глави АМКУ НА Ольгу Піщанську повідомляє пресслужба державного органу.

Раніше Рада підтримала відставку глави АМКУ Юрія Терентьєва

Що відомо про Ольгу Піщанську:

Зеленський призначив Піщанську заступницею голови АМКУ у вересні 2019 року.

Вона з 2004 по 2015 роки працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проєктування, менеджера із закупівель послуг і менеджера з забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів.

Також вона очолювала закупівельний напрямок в "АрселорМіттал" у той же період, коли ексголова АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

У декларації Піщанської вказано, що вона володіє цінними паперами "АрселорМіттал Кривий Ріг".

З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів холдингу "Метінвест Холдинг", яким володіють Рінат Ахметов і Вадим Новинський.

Сестра Ольга Піщанської – спонсорка "Слуги народу":

За даними "Прямого", сестра Ольги Піщанської – Світлана – управляє справами президента Зеленського в Італії і є спонсором партії "Слуга народу".

Світлана Піщанська з липня 2019 року є директором італійської компанії "Сан Томассо", на яку оформлена вілла Зеленського на курорті Форте-дей-Мармі.

Крім того, Світлана Піщанська пожертвувала партії "Слуга народу" 145 тисяч гривень.

Сама Світлана Піщанська у тому ж 2019 році розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі.

Що відомо про відставку попереднього очільника АМКУ

Попередній керівник АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку після розмови з президентом Володимиром Зеленським. Рада 3 липня його відставку схвалила.

Терентьєв міг написати заяву про звільнення під тиском Зеленського. Про це, зокрема, пишуть експерти та журналісти.

Причина такої ситуації – боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста – компанію "Тедіс". І президент по суті допомагає компанії виграти справу про штраф з боку АМКУ у 6,5 мільярда гривень.