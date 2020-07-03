Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Напередодні топчиновник написав заяву про відставку після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Відповідне рішення підтримали 226 народних обранців, повідомляє 24 канал. Проти не висловився жоден депутат, ще 53 утримались, а 63 – не голосували.

Раніше Глава АМКУ Терентьєв відкликав заяву про відставку: він хотів звільнення через тиск Зеленського

Що цьому передувало

Колишній депутат Ігор Мосійчук стверджував, що Терентьєв пішов у відставку після розмови з президентом Зеленським. Розмова начебто стосувалася стягнення штрафу з компанії "Тедіс".

АМКУ наклав на цю компанію 6,5 мільярда гривень штрафу, суди щодо його стягнення почалися 23 червня.

Журналіст Юрій Бутусов додав, що монопольну схему з цигарками створили ще за Януковича – у 2011 році. У 2021 спливли б терміни десятирічних контрактів, а штраф АМКУ змусив би "Тедіс" допустити на роздрібний ринок інші компанії.

Згодом Бутусов опублікував ще одну заяву Терентьєва, але вже про відкликання попередньої його заяви про відставку. Однак у день голосування в Раді телеграм-канал "Правда Качури" повідомив, що Терентьєв анулював і цю заяву.

Причини відставки

За словами Бутусова, Терентьєв написав заяву в Офісі Президента під тиском Зеленського.

Причина такої ситуації – боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста – компанію "Тедіс". І президент по суті допомагає компанії виграти справу про штраф з боку АМКУ у 6,5 мільярда гривень.