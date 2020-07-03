Рада підтримала відставку глави АМКУ Юрія Терентьєва
Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Напередодні топчиновник написав заяву про відставку після розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Відповідне рішення підтримали 226 народних обранців, повідомляє 24 канал. Проти не висловився жоден депутат, ще 53 утримались, а 63 – не голосували.
Раніше Глава АМКУ Терентьєв відкликав заяву про відставку: він хотів звільнення через тиск Зеленського
Що цьому передувало
Колишній депутат Ігор Мосійчук стверджував, що Терентьєв пішов у відставку після розмови з президентом Зеленським. Розмова начебто стосувалася стягнення штрафу з компанії "Тедіс".
Журналіст Юрій Бутусов додав, що монопольну схему з цигарками створили ще за Януковича – у 2011 році. У 2021 спливли б терміни десятирічних контрактів, а штраф АМКУ змусив би "Тедіс" допустити на роздрібний ринок інші компанії.
Згодом Бутусов опублікував ще одну заяву Терентьєва, але вже про відкликання попередньої його заяви про відставку. Однак у день голосування в Раді телеграм-канал "Правда Качури" повідомив, що Терентьєв анулював і цю заяву.
Причини відставки
За словами Бутусова, Терентьєв написав заяву в Офісі Президента під тиском Зеленського.
Причина такої ситуації – боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста – компанію "Тедіс". І президент по суті допомагає компанії виграти справу про штраф з боку АМКУ у 6,5 мільярда гривень.
Що відомо про Юрія Терентьєва?Магістр міжнародного права, референт-перекладач з англійської мови, економіст, юрист.
З 2012 до 2015 працював заступником генерального директора з правових питань (генеральний юрисконсульт) ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг". З 2015 року призначений на посаду голови Антимонопольного комітету України. У вересні 2019 року все керівництво Антимонопольного комітету України звільнили, крім Терентьєва.