Разом з інформацію про відставку голови НБУ Смолія у ЗМІ з'явилася інформація і про те, що заяву на звільнення написав ще один український топчиновник – очільник АМКУ Юрій Терентьєв.

Про це написав колишній депутат Ігор Мосійчук своєму у телеграм-каналі з посиланням на джерело в Офісі Президента. Мовляв, Терентьєв пішов у відставку після розмови з президентом Зеленським.

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Розмова глави держави та очільника АМКУ начебто стосувалася стягнення штрафу з компанії "Тедіс" – АМКУ наклав на цю компанію 6,5 мільярда гривень штрафу, суди щодо його стягнення почалися 23 червня.

Про це ж написав у фейсбуці й журналіст Юрій Бутусов. За його словами, інформації офіційної наразі немає, але він має підтвердження з кількох джерел.

За словами Бутусова, монопольну схему з цигарками створили ще за Януковича – у 2011 році. У 2021 спливли б терміни десятирічних контрактів, а штраф АМКУ змусив би "Тедіс" допустити на роздрібний ринок інші компанії.

Про те, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, в коментарі УНН підтвердила уповноважена АМКУ у 2015 – 2019 Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Нагадаємо, у вересні 2019 року все керівництво Антимонопольного комітету України звільнили, крім Терентьєва. Не факт, що звільнять і тепер, адже питання відставки буде розглядати Рада, як і питання відставки Смолія.

Чи таки підуть Смолій та Терентьєв у відставку, та хто їх замінить, якщо підуть – наразі не відомо. Тим більше, нагадаємо, раніше президент Зеленський визнавав, що у нього "кадровий голод".