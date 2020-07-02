Вместе с информацией об отставке главы НБУ Смолия в СМИ появилась информация и о том, что заявление на увольнение написал еще один украинский топ-чиновник – глава АМКУ Юрий Терентьев.

Об этом написал бывший депутат Игорь Мосийчук своем в телеграмм-канале со ссылкой на источник в Офисе Президента. Мол, Терентьев ушел в отставку после разговора с президентом Зеленским.

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Разговор главы государства и главы АМКУ якобы касалась взыскания штрафа с компании "Тедис" – АМКУ наложил на эту компанию 6,5 миллиарда гривен штрафа , суды по его взысканию начались 23 июня.

Об этом же написал в фейсбуке и журналист Юрий Бутусов. По его словам, информации официальной пока нет, но он имеет подтверждение из нескольких источников.

По словам Бутусова, монопольную схему с сигаретами создали еще при Януковиче – в 2011 году. В 2021 закончились бы сроки десятилетних контрактов, а штраф АМКУ заставил бы "Тедис" допустить на розничный рынок другие компании.

О том, что глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке, в комментарии УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 – 2019 Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Напомним, в сентябре 2019 все руководство Антимонопольного комитета Украины уволили, кроме Терентьева. Не факт, что уволят и теперь, ведь вопрос отставки будет рассматривать Рада , как и вопрос отставки Смолия.