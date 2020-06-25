В выпуске программы "Есть вопрос" за 25 июня – раскол в парламенте и кадровый голод в правительстве – это действия, которые запрограммировал сам Зеленский. И если он не изменит базовых условий, эти 2 кризиса будут только усиливаться. А от этого будут страдать все украинцы.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Минулого тижня вперше президент Зеленський прийшов до фракції просити підтримати потрібне йому рішення, однак його не послухали. Мова йде про програму уряду Дениса Шмигаля і про призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета.