У випуску програми "Є питання" за 25 червня – розкол у парламенті і кадровий голод в уряді – це дії, які запрограмував сам Зеленський. І якщо він не змінить базових умов, ці 2 кризи будуть тільки посилюватись. А від цього будуть страждати усі українці.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Минулого тижня вперше президент Зеленський прийшов до фракції просити підтримати потрібне йому рішення, однак його не послухали. Мова йде про програму уряду Дениса Шмигаля і про призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета.