Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил систематическим политическим давлением на НБУ.

Смолий подал в отставку

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, сообщили в фейсбуке НБУ.

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По словам Смолия, в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематический политическое давление.

Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как председателем, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами,

– отметил Смолий.

И добавил, что своей отставкой хочет предостеречь от "дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

К слову, ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.

Какова дальнейшая процедура

Заявление Смолия 2 июля рассмотрит профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет "Общественное". А уже 3 июля ее вынесут на рассмотрение в сессионный зал парламента.

Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.

Что известно о Якове Смолии