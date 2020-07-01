Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении
Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил систематическим политическим давлением на НБУ.
Смолий подал в отставку
1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, сообщили в фейсбуке НБУ.
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По словам Смолия, в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематический политическое давление.
Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как председателем, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами,
– отметил Смолий.
И добавил, что своей отставкой хочет предостеречь от "дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".
К слову, ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
Какова дальнейшая процедура
Заявление Смолия 2 июля рассмотрит профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет "Общественное". А уже 3 июля ее вынесут на рассмотрение в сессионный зал парламента.
Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.
Что известно о Якове Смолии
- Украинский банкир, кандидат экономических наук.
- Рада назначила главой НБУ 15 марта 2018 года.
- Ранее он был исполняющим обязанности главы Нацбанка на время бессрочного отпуска Валерии Гонтаревой.
- С 28 марта 2018 года – член Совета национальной безопасности и обороны Украины.