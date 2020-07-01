Глава Національного банку України Яків Смолій подав у відставку за власним бажанням. Своє рішення він пояснив систематичним політичним тиском на НБУ.

Смолій подав у відставку

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням, повідомили у фейсбуці НБУ.

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За словами Смолія, протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск.

Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами,

– зазначив Смолій.

Та додав, що своєю відставкою хоче застерегти від "подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

До слова, раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.

Яка подальша процедура

Заяву Смолія 2 липня розгляне профільний комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пише "Громадське". А вже 3 липня її винесуть на розгляд до сесійної зали парламенту.

Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.

Що відомо про Якова Смолія