Вероятно, отставку главы Нацбанка Якова Смолия спровоцировал конфликт, возникший у него на днях с президентом Зеленским. Спор президента и главы НБУ будто бы имел место во время заседания Нацсовета реформ.

У Смолия и Зеленского, в частности, состоялась напряженная беседа. Об этом со ссылкой на трех свидетелей инцидента пишет LIGA.net.

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Что случилось

За отставкой главы НБУ кроется также то, что у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И это видение сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства Нацбанка.

Так вот – во время заседания Нацсовета реформ, состоявшегося 30 июня, президент якобы выразил Смолию свое недовольство слабыми результатами госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9".

Он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.

"5-7-9" – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. Президент находится в другой экономической парадигме: деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику нельзя; курс – не опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история,

– рассказал один из собеседников из руководства "Слуги народа".

Отставка Смолия: коротко о главном