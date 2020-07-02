Отставка Смолия: глава НБУ написал заявление на увольнение после конфликта с Зеленским – СМИ
Вероятно, отставку главы Нацбанка Якова Смолия спровоцировал конфликт, возникший у него на днях с президентом Зеленским. Спор президента и главы НБУ будто бы имел место во время заседания Нацсовета реформ.
У Смолия и Зеленского, в частности, состоялась напряженная беседа. Об этом со ссылкой на трех свидетелей инцидента пишет LIGA.net.
Это интересно Кто может заменить Смолия на посту главы НБУ – названы имена кандидатов
Что случилось
За отставкой главы НБУ кроется также то, что у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И это видение сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства Нацбанка.
Так вот – во время заседания Нацсовета реформ, состоявшегося 30 июня, президент якобы выразил Смолию свое недовольство слабыми результатами госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9".
Он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
"5-7-9" – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. Президент находится в другой экономической парадигме: деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику нельзя; курс – не опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история,
– рассказал один из собеседников из руководства "Слуги народа".
Отставка Смолия: коротко о главном
- Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Хотя ранее заявлял, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года. Нацбанк возглавил в марте 2018 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
- Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения Украины с МВФ. Нардеп выразил мнение, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет выполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова.