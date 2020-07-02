Кто может заменить Смолия на посту главы НБУ – названы имена кандидатов
Председатель Национального банка Украины Яков Смелый подал в отставку. Вместо него НБУ может возглавить один из трех кандидатов
Одним из главных кандидатов на пост главы НБУ называют Кирилла Шевченко. Он председатель правления "Укргазбанка". А о его кандидатуре заявляет и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, пишет Интерфакс-Украина.
Примечательно Яков Смолий подал в отставку: факты о председателе НБУ
"Экономическая правда" пишет, что кроме Кирилла Шевченко, есть еще две кандидатуры:
- Владимир Лавренчук. Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль". Он уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.
- Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.
Есть ли шанс, что Яков Смолий останется?
Однако заявление об отставке Смолия еще не значит, что он все-таки уйдет в отставку. Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины", заявление Смолия сначала должен одобрить президент. После этого оно попадает в комитет по финансам. И только после этого решение об увольнении главы НБУ выносится на рассмотрение депутатам. Они его должны принять большинством голосов.
Яков Смолий подал в отставку: главное
- Яков Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Хотя ранее заявлял, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года. Нацбанк возглавил в марте 2018 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
- Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с МВФ. Нардеп выразил мнение, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет выполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова.