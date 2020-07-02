Председатель Национального банка Украины Яков Смелый подал в отставку. Вместо него НБУ может возглавить один из трех кандидатов

Одним из главных кандидатов на пост главы НБУ называют Кирилла Шевченко. Он председатель правления "Укргазбанка". А о его кандидатуре заявляет и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, пишет Интерфакс-Украина.

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"Экономическая правда" пишет, что кроме Кирилла Шевченко, есть еще две кандидатуры:

Владимир Лавренчук. Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль". Он уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.



Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль". Он уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой. Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.

Есть ли шанс, что Яков Смолий останется?

Однако заявление об отставке Смолия еще не значит, что он все-таки уйдет в отставку. Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины", заявление Смолия сначала должен одобрить президент. После этого оно попадает в комитет по финансам. И только после этого решение об увольнении главы НБУ выносится на рассмотрение депутатам. Они его должны принять большинством голосов.

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