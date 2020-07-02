Голова Національного банку України Якій Смолій подав у відставку. Замість нього НБУ може очолити один з трьох кандидатів

Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка. Він голова правління "Укргазбанку". А про його кандидатуру заявляє і перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише Інтерфакс-Україна.

Варте уваги Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ

"Економічна правда" пише, що окрім Кирила Шевченка, є ще дві кандидатури:

Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.

Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки.

Чи є шанс, що Яків Смолій залишиться?

Однак заява про відставку Смолія ще не означає, що він таки піде у відставку. Згідно з законом України "Про Національний банк України", заяву Смолія спочатку повинен схвалити Президент. Після цього вона потрапляє до профільного комітету з фінансів. І лише після цього рішення про звільнення голови НБУ виноситься на розгляд депутатам. Вони мають його ухвалити більшістю голосів.

Якій Смолій подав у відставку: головне