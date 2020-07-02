Хто може замінити Смолія на посаді голови НБУ – названо імена кандидата
Голова Національного банку України Якій Смолій подав у відставку. Замість нього НБУ може очолити один з трьох кандидатів
Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка. Він голова правління "Укргазбанку". А про його кандидатуру заявляє і перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише Інтерфакс-Україна.
Варте уваги Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ
"Економічна правда" пише, що окрім Кирила Шевченка, є ще дві кандидатури:
- Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.
- Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки.
Чи є шанс, що Яків Смолій залишиться?
Однак заява про відставку Смолія ще не означає, що він таки піде у відставку. Згідно з законом України "Про Національний банк України", заяву Смолія спочатку повинен схвалити Президент. Після цього вона потрапляє до профільного комітету з фінансів. І лише після цього рішення про звільнення голови НБУ виноситься на розгляд депутатам. Вони мають його ухвалити більшістю голосів.
Якій Смолій подав у відставку: головне
- Яків Смолій подав у відставку з посади голови Національного банку України. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Нацбанк він очолив в березні 2018 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ. Нардеп висловив думку, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.