Відставка Смолія: глава НБУ написав заяву на звільнення після конфлікту з Зеленським – ЗМІ
Ймовірно, відставку глави Нацбанку Якова Смолія спровокував конфлікт, що виник у нього днями з президентом Зеленським. Суперечка президента і голови НБУ начебто мала місце під час засідання Нацради реформ.
У Смолія і Зеленського, зокрема, відбулася напружена розмова. Про це з посиланням на трьох свідків інциденту пише LIGA.net.
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Що трапилося
За відставкою глави НБУ криється також те, що у Зеленського своє бачення, як допомагати і розвивати українську економіку. І це бачення сильно розходиться з уявленнями про правильну економічну політику нинішнього керівництва Нацбанку.
Так от – під час засідання Нацради реформ, що відбулося 30 червня, президент нібито висловив Смолію своє невдоволення слабкими результатами держпрограми дешевих кредитів "5-7-9".
Він у різкій формі висловив претензії Смолію, що банки-учасники видають мало кредитів.
"5-7-9" – це стара претензія. Зеленський висловлював її ще в січні: висока ставка, через яку НБУ не дає хід кредитами. Президент перебуває в іншій економічній парадигмі: гроші – кров економіки, їх потрібно більше; сушити економіку не можна; курс – трохи опустити тощо. А Смолій зі своїм таргетуванням інфляції під час кризи – це так собі історія,
– розповів один зі співрозмовників з керівництва "Слуги народу".
Відставка Смолія: коротко про головне
- Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Нацбанк він очолив в березні 2018 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини України з МВФ. Нардеп висловив думку, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.