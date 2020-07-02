Ймовірно, відставку глави Нацбанку Якова Смолія спровокував конфлікт, що виник у нього днями з президентом Зеленським. Суперечка президента і голови НБУ начебто мала місце під час засідання Нацради реформ.

У Смолія і Зеленського, зокрема, відбулася напружена розмова. Про це з посиланням на трьох свідків інциденту пише LIGA.net.

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Що трапилося

За відставкою глави НБУ криється також те, що у Зеленського своє бачення, як допомагати і розвивати українську економіку. І це бачення сильно розходиться з уявленнями про правильну економічну політику нинішнього керівництва Нацбанку.

Так от – під час засідання Нацради реформ, що відбулося 30 червня, президент нібито висловив Смолію своє невдоволення слабкими результатами держпрограми дешевих кредитів "5-7-9".

Він у різкій формі висловив претензії Смолію, що банки-учасники видають мало кредитів.

"5-7-9" – це стара претензія. Зеленський висловлював її ще в січні: висока ставка, через яку НБУ не дає хід кредитами. Президент перебуває в іншій економічній парадигмі: гроші – кров економіки, їх потрібно більше; сушити економіку не можна; курс – трохи опустити тощо. А Смолій зі своїм таргетуванням інфляції під час кризи – це так собі історія,

– розповів один зі співрозмовників з керівництва "Слуги народу".

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