Рада поддержала отставку главы АМКУ Юрия Терентьева
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Накануне топ-чиновник написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующее решение поддержали 226 народных избранников, сообщает 24 канал. Против не высказался ни один депутат, еще 53 воздержались, а 63 – не голосовали.
Ранее Глава АМКУ Терентьев отозвал заявление об отставке: он хотел увольнения из-за давления Зеленского
Что этому предшествовало
Бывший депутат Игорь Мосийчук утверждал, что Терентьев ушел в отставку после разговора с президентом Зеленским. Разговор вроде бы касалась взыскания штрафа с компании "Тедис".
Журналист Юрий Бутусов добавил, что монопольную схему с сигаретами создали еще при Януковиче – в 2011 году. В 2021 году закончились бы сроки десятилетних контрактов, а штраф АМКУ заставил бы "Тедис" допустить на розничный рынок другие компании.
Впоследствии Бутусов опубликовал еще одно заявление Терентьева, но уже об отзыве предыдущего его заявления об отставке. Однако в день голосования в Раде телеграм-канал "Правда Качуры" сообщил, что Терентьев и аннулировал это заявление.
Причины отставки
По словам Бутусова, Терентьев написал заявление в Офисе Президента под давлением Зеленского.
Причина такой ситуации – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста – компанию "Тедис". И президент по сути помогает компании выиграть дело о штрафе со стороны АМКУ в 6,5 миллиарда гривен.
Что известно о Юрие Терентьеве?
Магистр международного права, референт-переводчик с английского языка, экономист, юрист.
С 2012 до 2015 года работал заместителем генерального директора по правовым вопросам (генеральный юрисконсульт) ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". С 2015 года назначен на должность председателя Антимонопольного комитета Украины. В сентябре 2019 года все руководство Антимонопольного комитета Украины уволили, кроме Терентьева.