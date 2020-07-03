Верховная Рада Украины проголосовала за отставку председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Накануне топ-чиновник написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее решение поддержали 226 народных избранников, сообщает 24 канал. Против не высказался ни один депутат, еще 53 воздержались, а 63 – не голосовали.

Ранее Глава АМКУ Терентьев отозвал заявление об отставке: он хотел увольнения из-за давления Зеленского

Что этому предшествовало

Бывший депутат Игорь Мосийчук утверждал, что Терентьев ушел в отставку после разговора с президентом Зеленским. Разговор вроде бы касалась взыскания штрафа с компании "Тедис".

АМКУ наложил на эту компанию 6,5 миллиарда гривен штрафа, суды по его взысканию начались 23 июня.

Журналист Юрий Бутусов добавил, что монопольную схему с сигаретами создали еще при Януковиче – в 2011 году. В 2021 году закончились бы сроки десятилетних контрактов, а штраф АМКУ заставил бы "Тедис" допустить на розничный рынок другие компании.

Впоследствии Бутусов опубликовал еще одно заявление Терентьева, но уже об отзыве предыдущего его заявления об отставке. Однако в день голосования в Раде телеграм-канал "Правда Качуры" сообщил, что Терентьев и аннулировал это заявление.

Причины отставки

По словам Бутусова, Терентьев написал заявление в Офисе Президента под давлением Зеленского.

Причина такой ситуации – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста – компанию "Тедис". И президент по сути помогает компании выиграть дело о штрафе со стороны АМКУ в 6,5 миллиарда гривен.