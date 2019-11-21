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      АМКУ под руководством Терентьева тормозил приобретение сканеров для таможни, – СМИ

      49 Читати новину українською
      АМКУ / 5.ua

      Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) под руководством Юрия Терентьева еще в 2017 году всячески препятствовал проведению тендеров по закупке сканеров для таможни.

      Об этом говорится в аналитической статье "Игры в "антимонополию", опубликованной на сайте Delo.ua.

      "Недавно премьер-министр Алексей Гончарук требовал в кратчайшие сроки ввести в действие сканеры, приобретенные для таможни. Эти сканеры должны стать важным инструментом борьбы с контрабандой. Но уже мало кто помнит о том, что в процессе "торможения" программы оборудования таможен сканерами активную роль сыграл и АМКУ. Комитет еще в 2017 году всячески препятствовал проведению тендеров по закупке сканеров", – говорится в статье.

      В статье также говорится о том, что тогда АМКУ под руководством Терентьева действовал по указанной выше схеме: из множества жалоб взял в работу обращения фирм-однодневок, которые якобы незаконно были не допущены к конкурсу по закупке оборудования.

      Эта история достаточно показательна. Любая серьезная компания всегда находится под угрозой, что результаты конкурса госзакупок, к которым она готовится, могут быть перечеркнуты жалобой фиктивной фирмы, которая действует в интересах конкурента и/или коррумпированных чиновников,
      – указано в статье.

      А в более широком контексте, бизнес просто не знает, за что, когда, на каких основаниях и какие ему обвинения могут быть выдвинуты.

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      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук АМКУ
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