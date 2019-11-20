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      АМКУ під керівництвом Терентьєва гальмував придбання сканерів для митниці, – ЗМІ

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      АМКУ / 5.ua

      Антимонопольний комітет України (АМКУ) під керівництвом Юрія Терентьєва ще в 2017 році всіляко перешкоджав проведенню тендерів із закупівлі сканерів для митниці.

      Про це йдеться в аналітичній статті "Ігри в "антимонополію", що опублікована на веб-сайті Delo.ua.

      "Нещодавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук вимагав у найкоротші терміни ввести в дію сканери, що придбані для митниці. Ці сканери повинні стати важливим інструментом боротьби з контрабандою. Але вже мало хто пам'ятає про те, що в процесі "гальмування" програми обладнання митниць сканерами активну роль зіграв й АМКУ. Комітет ще в 2017 році всіляко перешкоджав проведенню тендерів із закупівлі сканерів", – йдеться у статті.

      У статті також йдеться про те, що тоді АМКУ під керівництвом Терентьєва діяв за зазначеною вище схемою – з безлічі скарг взяв в роботу звернення фірм-одноденок, які нібито незаконно були не допущені до конкурсу із закупівлі обладнання.

      Ця історія досить показова. Будь-яка серйозна компанія завжди знаходиться під загрозою, що результати конкурсу держзакупівель, до яких вона готується, можуть бути перекреслені скаргою фіктивної фірми, яка діє в інтересах конкурента і/або корумпованих чиновників,
      – вказано в статті.

      А в більш широкому контексті, бізнес просто не знає, за що, коли, на яких підставах та які йому звинувачення можуть бути висунуті.

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      Теги: Новини України Олексій Гончарук АМКУ
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