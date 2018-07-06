АМКУ считает некорректными результаты расследования МКМТ по серной кислоте

Антимонопольный комитет Украины считает некорректными выводы, сделанные Межведомственной комиссией по международной торговле во время расследования на рынке серной кислоты. Об этом заявил представитель комитета Игорь Кустовский, выступая на заседании в Государственной регуляторной службе.

"Мы считаем, что выводы, сделанные в ходе расследования, были не совсем корректными, потому что аргументы со стороны металлургов не были учтены", – сказал он.

Кустовский сообщил, что в АМКУ обсудят вопрос о проведении исследования рынка серной кислоты.

"Необходимо выяснить, какой на самом деле существует текущий баланс спроса и предложения на этом рынке. Потому что это ключевой вопрос, на который обе стороны дают разные ответы", – отметил представитель комитета.

Он сообщил, что в последние пять-шесть лет в АМКУ не проводились расследования на рынке серной кислоты. Кустовский выразил необходимость составить баланс этого рынка, исходя из возможностей отечественных производителей кислоты и потребностей металлургов.

"И на основе этого баланса действительно создать реальный прогноз как будет существовать рынок при условии введения квотирования", – сказал он.

Представитель АМКУ также сообщил, что комитету известна проблема с дефицитом локомотивов, вагонов и цистерн на "Укрзализныце".

"Мы знаем эту проблему, и она действительно существует, – сказал он. – Я слышу о ней как от представителей различных отраслей отечественной экономики, так и от аграрного сектора".

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Это расследование относительно серной кислоты инициировали Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром".

Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от этих лоббистских мероприятий.