АМКУ вважає некоректними результати розслідування МКМТ щодо сірчаної кислоти

Антимонопольний комітет України вважає некоректними висновки, зроблені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі під час розслідування на ринку сірчаної кислоти. Про це заявив представник комітету Ігор Кустовський, виступаючи на засіданні в Державній регуляторній службі.

"Ми вважаємо, що висновки, зроблені під час розслідування, були не зовсім коректними, тому що аргументи з боку металургів не були враховані", - сказав він.

І. Кустовський повідомив, що в АМКУ обговорять питання про проведення дослідження ринку сірчаної кислоти.

"Необхідно з'ясувати, який насправді існує поточний баланс попиту і пропозиції на цьому ринку. Тому що це ключове питання, на яке обидві сторони дають різні відповіді", – зазначив представник комітету.

Він повідомив, що в останні п'ять-шість років в АМКУ не проводилися розслідування на ринку сірчаної кислоти. І. Кустовський висловив необхідність скласти баланс цього ринку, виходячи з можливостей вітчизняних виробників кислоти і потреб металургів.

"І на основі цього балансу дійсно створити реальний прогноз як існуватиме ринок за умови введення квотування", – сказав він.

Представник АМКУ також повідомив, що комітету відома проблема з дефіцитом локомотивів, вагонів і цистерн на "Укрзалізниці".

"Ми знаємо цю проблему, і вона дійсно існує, – сказав він. – Я чую про неї як від представників різних галузей вітчизняної економіки, так і від аграрного сектора".

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгiвлi 2 липня встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Це розслідування щодо сірчаної кислоти ініціювали Східний ГЗК і об'єднання "Сумихімпром".

Раніше керівники великих коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від цих лобістських заходів.