Так, ранее в организации заявили, что ВСУ подвергают опасности гражданское население. Якобы защитники Украины создают базы и размещают вооружение в школах и больницах. После критики украинского общества и ответа украинской власти украинский офис Amnesty высказать свою позицию.

Позиция украинского офиса Amnesty

Там отметили, что Amnesty International признала вторжение россии на территорию Украины актом агрессии и грубым нарушением Устава ООН, являющимся преступлением согласно международному праву.