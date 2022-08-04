россияне обстреляли мирный район Торецкая

На кровавые обстрелы Торецкая отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Комментируя удар по Торецку, он написал, что это очередной теракт страны-террориста России.

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Ермак подчеркнул, что россияне обстреляли мирный район, в результате чего погибли и получили ранения люди.

Сколько еще должно быть жертв, чтобы мир признал Россию страной-спонсором терроризма?

– написал Ермак.

Что известно об ударе по Торецку

В четверг, 4 августа, около 11:00 оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что вражеская атака унесла 8 жизней мирных жителей.

россияне обстреляли Торецк из артиллерии. В результате обстрела еще 4 человека получили ранения. Среди них сразу трое детей.

оккупанты попали в остановку общественного транспорта, где на момент обстрела было скопление людей. Также захватчики повредили церковь и ранили священника.

Украина уже долгое время добивается, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма. Основанием для этого стала серия терактов, которые Россия совершила в Украине. В частности, обстрел ТРЦ в Кременчуге, удар по Виннице и Временному Яру и недавнее убийство украинских военнопленных в колонии оккупированной Еленовки.

Сенат США в конце июля принял резолюцию , призывающую Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Но политолог Андрей Вигиринский заявлял, что шансы предоставления России соответствующего статуса достаточно низкие .

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