Amnesty International провела личные и дистанционные интервью с людьми, пережившими осаду в пяти городах, включая Харьков и Мариуполь.
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Лаборатория по поиску доказательств Amnesty International проанализировала соответствующие спутниковые снимки и проверила видео и фотографии инцидентов. В Amnesty International пообещали в ближайшее время опубликовать дополнительные доказательства, собранные во время расследований на местах в Украине.
Однако уже сейчас исследователи зафиксировали ряд фактов использования Россией запрещенных кассетных боеприпасов, применение которых нарушает международное право. В Amnesty International констатировали, что страна-агрессор использует:
- оружие неизбирательного действия, как кассетные боеприпасы,
- неточное оружие с широким радиусом действия, такое как неуправляемые "тупые" бомбы и залпы реактивных систем залпового огня (РСЗО) при атаках на густонаселенные гражданские районы.
Чем особенны кассетные бомбы
Как пояснил военный, особенность кассетных боеприпасов в том, что они не являются большой дальности. Теоретически, оккупанты должны были бы "накрывать" ими позиции врага. Однако российские военные используют это оружие еще и по мирным населенным пунктам – в 5 – 10 километрах от позиций.
Худшая особенность кассетных минных боеприпасов в том, что они накрывают большую территорию. Оружие падает с большими парашютом, зарывается и может еще долго представлять опасность, даже после прекращения боевых действий.
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