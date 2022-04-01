Amnesty International провела особисті та дистанційні інтерв’ю з людьми, які пережили облогу у п’яти містах, включно з Харковом та Маріуполем.

Важливо Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку

Лабораторія з пошуку доказів Amnesty International проаналізувала відповідні супутникові знімки та перевірила відео та фотографії інцидентів. В Amnesty International пообіцяли найближчим часом опублікувати додаткові докази, зібрані під час розслідувань на місцях в Україні.

Однак вже зараз дослідники зафіксували низку фактів використання Росією заборонених касетних боєприпасів, застосування яких порушує міжнародне право. В Amnesty International констатували, що країна-агресор використовує:

зброю невибіркової дії, як то касетні боєприпаси,

неточну зброю з широким радіусом дії, таку як некеровані "тупі" бомби та залпи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) при атаках на густонаселені цивільні райони.

Зверніть увагу! Напади російських військ на міста та безглузді руйнування цивільної інфраструктури порушують міжнародне гуманітарне право та міжнародне право у галузі прав людини. Невибіркові напади, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень цивільні особи, також є військовими злочинами.

Чим особливі касетні бомби

Як пояснив військовий, особливість касетних боєприпасів в тому, що вони не є великої дальності. Теоретично, окупанти мали б "накривати" ними позиції ворога. Однак російські військові використовують цю зброю ще й по мирних населених пунктах – за 5 – 10 кілометрів від позицій.

Найгірша особливість касетних мінних боєприпасів в тому, що вони накривають велику територію. Зброя падає з великими парашутом, заривається і може ще довго становити небезпеку, навіть після припинення бойових дій.

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