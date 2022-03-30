Російські військові застосували їх за допомогою систем залпового вогню, реактивними снарядами. Хоча касетні боєприпаси можна скидати і з авіабомб, і зі ствольної артилерії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас.

Зверніть увагу Росія використовувала заборонені касетні бомби в Одеській та Херсонській областях, – Венедіктова

Чим особливі касетні бомби

Як пояснив військовий, особливість касетних боєприпасів в тому, що вони не є великої дальності. Теоретично, окупанти мали б "накривати" ними позиції ворога. Однак російські військові використовують цю зброю ще й по мирних населених пунктах – за 5 – 10 кілометрів від позицій.

Найгірша особливість касетних мінних боєприпасів в тому, що вони накривають велику територію. Зброя падає з великими парашутом, заривається і може ще довго становити небезпеку, навіть після припинення бойових дій.

Саме від таких боєприпасів гине велика кількість мирних людей, особливо дітей. Вони – дуже допитливі, часто їхня цікавість закінчується трагічно,

– наголосив Галас.

Він зауважив, існує спеціальна конвенція, яка забороняє використання касетних боєприпасів під час війни. Однак Росія не є підписантом цього документа, тому використовувала цю зброю і раніше, не тільки на території України.