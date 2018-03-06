Амосову снова отстранили от должности ректора медуниверситета Богомольца

Министерство здравоохранения вновь отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора НМУ имени Богомольца.

Информирует пресс-служба Минздрава.

Минздрав продолжил работу комиссии для проверки всех обстоятельств срыва 20 февраля 2018 года в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология".

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"Еще 21 февраля комиссия востребовала от НМУ и Центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения лицензионного интегрированного экзамена "Шаг" в НМУ. В течение более чем недели работы комиссии администрация НМУ фактически блокировала ее работу... Только на 9 день работы комиссии Екатерина Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничеству с Центром тестирования", – уточняют в Минздраве.

Несмотря на значительный объем документов, МЗ Украины приняло решение продлить работу комиссии еще на две недели – до 23 марта.

На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей. Обязанности ректора будет выполнять первый проректор – Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого – обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Крок" в НМУ,

– говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора, потому что университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "Крок". Уже с 26 февраля руководство вуза объявило забастовку. Однако студенты назвали забастовку "принудительным сгонянием людей". А уже 1 марта админсуд Киева восстановил в должности отстраненного ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову.