Амосову знову відсторонили з посади ректора медуніверситету Богомольця

Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Катерину Амосову від виконання обов'язків ректора НМУ імені Богомольця.

Інформує прес-служба МОЗ.

МОЗ продовжило роботу комісії для перевірки усіх обставин зриву 20 лютого 2018 року в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".

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"Ще 21 лютого комісія затребувала від НМУ та Центру тестування надати копії наявної документації про підготовку та організацію проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок" в НМУ. Протягом більш ніж тижня роботи комісії адміністрація НМУ фактично блокувала її роботу... Лише на 9 день роботи комісії Катерина Амосова з'явилася на засідання та надала копії матеріалів щодо процедури проведення екзамену та співпраці з Центром тестування", – уточнюють у МОЗ.

Зважаючи на значний обсяг документів, МОЗ України прийняло рішення продовжити роботу комісії ще на два тижні – до 23 березня.

На час роботи комісії Катерина Амосова відсторонена від обов'язків. Обов'язки ректора виконуватиме перший проректор – Ярослав Цехмістр, одне з основних завдань якого – забезпечити проведення ліцензійних іспитів "Крок" в НМУ,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило Катерину Амосову від виконання обов'язків ректора, адже університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "Крок". Вже з 26 лютого керівництво вишу оголосило страйк. Проте студенти назвали страйк "примусовим зігнанням людей". А вже 1 березня адмінсуд Києва поновив на посаді відстороненого ректора Національного медуніверситету імені Богомольця Катерину Амосову.