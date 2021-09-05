Участники акции пришли в центр Амстердама. Организаторы уже заявили, что их мероприятие соберет наибольшее количество участников – до 50 тысяч. Официальные власти говорят о 10 тысячах.

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Люди протестовали не только против ограничений, но и против дефицита жилья

Требования демонстрантов касаются не только коронавирусных мероприятий, люди также выразили свой протест против дефицита жилья, а также выплат социальной помощи.

В акции приняли участие представители ультраправых партий

Участники акции прошлись по улицам города с флагами и желтыми зонтиками в руках. К демонстрации присоединились и велосипедисты. Часть из участников – представители ультраправых партий.

Между тем власти Амстердама призвали местных жителей не приходить на акции в центре, потому что эта часть города – перегружена.



Организаторы говорят о громадном масштабе акции / Фото с твиттера Chris is erbij

Смотрите видео с акции из Амстердама:

Туристов без необходимых документов штрафуют

Отметим, что ранее Нидерланды ввели для туристов штрафы. Говорится о тех людях, которые не имеют необходимых документов – ПЦР-тестов и вакцинации. Такая небрежность стоит путешественникам 95 евро.

Между тем В Брюсселе предлагают необычный способ борьбы с постковидом

Условия для въезда официальный Амстердам усилил с 8 августа. От этого освобождены дети до 12 лет.