Учасники акції прийшли у центр Амстердама. Організатори вже заявили, що їхній захід збере найбільшу кількість учасників – до 50 тисяч. Офіційна влада каже про 10 тисяч.

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Люди протестували не лише проти обмежень, а й проти дефіциту житла

Вимоги демонстрантів стосуються не лише коронавірусних заходів, люди також висловили свій протест проти дефіциту житла, а також виплат соціальної допомоги.

В акції взяли участь представники ультраправих партій

Учасники акції пройшлись вулицями містами з прапорами та жовтими парасольками в руках. До демонстрації доєднались і велосипедисти. Частина з учасників – представники ультраправих партій.

Тим часом влада Амстердама закликала місцевих жителів не приходити на акції у центрі, бо ця частина міста – перезавантажена.

Організатори кажуть про велетенський масштаб акції / Фото з твітера Chris is erbij

Дивіться відео з акції з Амстердама:

Туристів без необхідних документів штрафують

Зазначимо, що раніше Нідерланди запровадили для туристів штрафи. Мовиться про тих людей, які не мають необхідних документів – щодо ПЛР-тестів та вакцинації. Така недбалість коштує мандрівникам 95 євро.

Тим часом У Брюсселі пропонують незвичний спосіб боротьби з постковідом: лікуватимуть музеї

Умови для в'їзду офіційний Амстердам посилив з 8 серпня. Від цього звільнені діти до 12 років.