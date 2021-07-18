Трагический инцидент произошел 17 июля за 51 километр от станции Верхний Улак. В результате лобового столкновения поездов погибли 3 человека.

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Подробности о трагедии

Сначала было известно о 2 жертвах, еще 2 человек считали пропавшими без вести. Впоследствии спасатели обнаружили на месте ДТП тело еще одного мужчины. "Его смогли зафиксировать. Извлекать будут после того, как поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода. Продолжаются поиски второго пропавшего", – говорится в сообщении спасателей.

В то же время российские СМИ сообщили, что 3 пострадавших при столкновении грузовых поездов в Амурской области находятся в больнице. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и ожоги.

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Предполагаемая причина аварии

Как пишет ТАСС, грузовые поезда могли столкнуться из-за того, что у одного из машинистов случился сердечный приступ. Такую информацию сообщили в компании "Эльгауголь". Там также рассказали, что последствия аварии, в результате которой с рельсов сошли 9 вагонов, продолжают устранять.



Авария поездов в Амурской области России / Коллаж 24 канала