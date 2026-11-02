Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское агентство "Интерфакс".

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Будет ли еще перемирие по типу Олешек?

Пескова спросили, может ли Москва договариваться с Украиной о новых перемириях для эвакуации гражданских лиц или доставки гуманитарной помощи.

Пресс-секретарь главы Кремля ответил, что каждая такая ситуация требует отдельного рассмотрения.

По его словам, на данный момент нет ни планов, ни инициатив по повторению подобных операций.

Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай уникален. Пока аналогичных планов нет, нет пока и аналогичных инициатив– заявил Песков.

К слову, ранее российский омбудсмен Яна Лантратова заявила о договоренности с Украиной относительно регулярных гуманитарных миссий после эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области.

Президент Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что новых локальных перемирий удастся достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

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Россияне воспользовались затишьем для перегруппировки

В районе Херсона режим тишины действовал с 27 октября до 22:59 1 ноября. Временное прекращение боевых действий объявлялось для доставки гуманитарного груза и вывоза местных жителей на подконтрольную Украине территорию.

В то же время журналисты телеканала Sky News выяснили, что российские военные злоупотребляли перерывом в боевых действиях. Телеканал показал видеокадры, на которых видно, как захватчики под прикрытием перемирия завозили в Олешки тяжелую бронетехнику с боеприпасами, укрепляли оборонительные рубежи и проводили ротацию личного состава.