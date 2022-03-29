Украинские защитники уничтожили "Тайфун", который был защищен от мин и засад. Защищенность ему не помогла – техника превратилась в металлолом.

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Тайфун – это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP.

Украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других,

– сообщили в Генштабе.

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