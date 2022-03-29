Українські захисники знищили "Тайфун", який був захищений від мін та засідок. Захищеність йому не допомогла – техніка перетворилася на металобрухт.

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"Тайфун" – це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP.

Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших,

– повідомили у Генштабі.

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