В субботу, 14 января, российские оккупанты нанесли удар ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре, из-за чего погибли 45 человек, среди них 6 – дети. Фото последствий этого теракта облетели мир, в частности, фото днепрянки Анастасии, на котором она сидит прямо-таки в завалах.

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Похороны родителей Анастасии

Заметим, что супругам Наталье и Максиму Швецам было по 46 лет. Известно, что Наталья работала в банке, Максим – в автосервисе. Во время обстрела женщина и мужчина были на кухне, где производили окопные свечи. Хотя и в квартире была сама 23-летняя Анастасия, но она единственная из семьи, которой удалось выжить.

При взрыве Настя была в ванной, а сосед по тамбуру на кухне. У соседа выбило полностью бронированную дверь, они пролетели через весь коридор в ванную. И когда он спасался, он услышал, как Настя звала на помощь,

– рассказала жительница разрушенного дома Надежда журналистам.

Также она констатировала, что семья Швецов занималась волонтерством, помогала армии, заботилась о бездомных животных и заботилась о своем доме.

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По словам той же госпожи Надежды, Анастасию Швец спасли в первые часы после ракетного удара. Однако ее родителям не так повезло.

Сначала спасли Настю, затем вытащили соседа. Настя сутки писала в чате "Что с родителями?". А потом поступило сообщение от одного из наших соседей – узнали их,

– сказала женщина.

В то же время следует сказать, что попрощаться с родителями Анастасия приехала прямо из больницы. Сейчас она в тяжелом психологическом состоянии, ведь, по словам знакомой, не успела оправиться от предыдущей потери. Собственно два месяца назад на фронте погиб ее любимый.

Ниже вы можете увидеть фотографии Анастасии, облетевшие сеть. Девушка также написала в своих социальных сетях, что нуждается в финансовой поддержке, ведь осталась без дома. Она оставила номера банковских карт:

5168 1801 0084 0633

5169 3600 0273 0343

4149 4993 4756 5622

4149 6090 0895 2212

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