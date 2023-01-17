Соответствующим мнением он поделился в интервью Василию Голованову. По мнению Бориса Филатова, во время атаки по Днепру оккупанты могли целиться в Приднестровскую ТЭС. Но старая и не высокоточная ракета Х-22 попала именно в многоэтажку.

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Ракета могла перелететь

По словам городского головы, враг мог атаковать теплостанцию. Она расположена на другой стороне реки. Но свои коррективы могла внести сама ракета Х-22, которую называют "убийцей авианосцев".

"Она просто выбирает в соответствии со своей системой наведения наибольшую цель. Она просто немного перелетела и попала не в теплостанцию, а в жилой дом", – отметил Филатов.

Сразу же оговоримся, что гипотеза, озвученная мэром Днепра, не оправдывает ракетный удар россиян. Просто Борис Филатов высказал предположение, не стала ли атака по многоэтажке жуткой случайностью, стоившей десятки жизней и сотни разрушенных судеб.

Напомним, что удары по критической инфраструктуре – тоже нарушение норм и обычаев ведения войны. Так что даже если первоочередной целью должна быть теплостанция, это отнюдь не оправдывает россиян. И все это прекрасно знают и понимают.

Число жертв может возрасти

Это также подчеркнул Борис Филатов. По его словам, сейчас шансы найти еще кого живым под завалами приближаются к нулю. На это влияет холод ночью и горение ракетного топлива во время самой атаки.

Мэр отметил, что на месте попадания полностью перетряхивали весь мусор. Делали это для того, чтобы не упустить ни один фрагмент тела. Впрочем, ему доложили, что не исключается "испарение" жертв в результате атаки. По его предположениям, количество жертв может возрасти до более чем 50.

В то же время, спасатели планируют также обследовать крышу дома. Они не исключают, что некоторые тела взрывной волной могло выбросить туда.