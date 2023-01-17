Відповідною думкою він поділився в інтерв'ю Василю Голованову. На думку Бориса Філатова, під час атаки по Дніпру окупанти могли цілитися у Придністровську ТЕС. Але стара та не високоточна ракета Х-22 влучила саме у багатоповерхівку.

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Ракета могла перелетіти

За словами міського голови, ворог міг атакувати теплостанцію. Вона розташована на другому боці річки. Але свої корективи могла внести сама ракета Х-22, яку називають "вбивцею авіаносців".

"Вона просто вибирає відповідно до своєї системи наведення найбільшу мету. Вона просто трохи перелетіла та влучила не в теплостанцію, а в житловий будинок", – зауважив Філатов.

Відразу ж обмовимося, що гіпотеза, озвучена міським головою Дніпра, не виправдовує ракетний удар росіян. Просто Борис Філатов висловив припущення, чи не стала атака по багатоповерхівці моторошною випадковістю, яка коштувала десятки життів та сотні зруйнованих доль.

Нагадаємо, що удари по критичній інфраструктурі – теж порушення норм і звичаїв ведення війни. Тож навіть якщо першочерговою ціллю мала бути теплостанція, це аж ніяк не виправдовує росіян. І всі це прекрасно знають та розуміють.

Кількість жертв може зрости

На цьому також наголосив Борис Філатов. За його словами, зараз шанси знайти ще когось живим під завалами наближаються до нуля. На це впливає холод уночі, а також горіння ракетного палива під час самої атаки.

Міський голова зазначив, що на місці влучання повністю перетрушували все сміття. Робили це для того, щоб не проґавити жоден фрагмент тіла. Втім, йому доповіли, що не виключається "випаровування" жертв внаслідок атаки. За його припущеннями, кількість жертв може зрости до понад 50.

Водночас рятувальники планують також обстежити дах будинку. Вони не виключають того, що деякі тіла вибуховою хвилею могло викинути туди.