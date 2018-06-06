Анастасия Приходько анонсировала смену профессии: детали
Украинская певица Анастасия Приходько мастерски взрывает сеть новыми публикациями. Так, в социальной сети артистка сообщила, что пробует свои силы в другой творческой сфере.
Как известно, Анастасия Приходько остро осуждает всех украинских певцов, которые во время войны на Донбассе гастролируют в России и выступают на торжественных концертах. Свою позицию артистка объясняет, что в такое непростое время украинцы "не должны бить поклоны в Кремле".
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Проукраинская позиция Анастасии Приходько нашла отзвук в телепроекте "Секретный фронт", где звезда попробует себя в роли новой ведущей. Программа рассекречивает детали холодной войны на Востоке Украины и демонстрирует, как Россия ведет информационную политику против государства.
Встречайте: новая ведущая "Секретного фронта",
– написала Анастасия Приходько.
Помимо анонса, звезда показала кадры с записи проекта. В "Секретном фронте" певица предстает в сдержанном официальном образе, который очень идет певице.
Напомним, недавно известная певица Анастасия Приходько прокомментировала лишение всех украинских наград певца Иосифа Кобзона, который поддерживает псевдореспублики на Донбассе. Артистка отметила, что сначала нужно "разбираться" с украинскими звездами, которые активно гастролируют в РФ. В частности, речь идет о скандальном выступлении Виталия Козловского в Москве 9 мая.