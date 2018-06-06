Анастасия Приходько анонсировала смену профессии: детали

Украинская певица Анастасия Приходько мастерски взрывает сеть новыми публикациями. Так, в социальной сети артистка сообщила, что пробует свои силы в другой творческой сфере.

Как известно, Анастасия Приходько остро осуждает всех украинских певцов, которые во время войны на Донбассе гастролируют в России и выступают на торжественных концертах. Свою позицию артистка объясняет, что в такое непростое время украинцы "не должны бить поклоны в Кремле".

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Проукраинская позиция Анастасии Приходько нашла отзвук в телепроекте "Секретный фронт", где звезда попробует себя в роли новой ведущей. Программа рассекречивает детали холодной войны на Востоке Украины и демонстрирует, как Россия ведет информационную политику против государства.

Встречайте: новая ведущая "Секретного фронта",

– написала Анастасия Приходько.

Помимо анонса, звезда показала кадры с записи проекта. В "Секретном фронте" певица предстает в сдержанном официальном образе, который очень идет певице.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 5 Чер 2018 р. о 11:55 PDT

Напомним, недавно известная певица Анастасия Приходько прокомментировала лишение всех украинских наград певца Иосифа Кобзона, который поддерживает псевдореспублики на Донбассе. Артистка отметила, что сначала нужно "разбираться" с украинскими звездами, которые активно гастролируют в РФ. В частности, речь идет о скандальном выступлении Виталия Козловского в Москве 9 мая.