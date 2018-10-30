Анастасия Приходько объединилась с политической партией: неожиданное решение

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно огорошила заявлением, что уходит со сцены, решила пойти в политику.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Она присоединится к "Батькивщине" Юлии Тимошенко.

Некуда правды деть, что достаточно много политиков и лидеров разных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко,

– написала певица.

"Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром новой европейской жизни", – добавила она.

Напомним, ранее Анастасия Приходько заявляла, что создает свое общественно-политическое движение "Требую перемен". По словам певицы, главной своей задачей она видит просветительскую работу.