Анастасія Приходько об'єдналася з політичною партією: неочікуване рішення

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно приголомшила заявою, що йде зі сцени, вирішила піти в політику.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Вона приєднається до "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Ніде правди діти, що досить багато політиків і лідерів різних партій зустрічалися зі мною й пропонували співпрацю. Але я зробила свій усвідомлений вибір, і йду в команду Юлії Володимирівни Тимошенко,

– написала співачка.

"Я сподіваюся на вашу підтримку і в майбутньому, і вірю, що якщо мені довірять стати народним депутатом України, то разом з усіма вами і нашою командою ми зможемо змінити Україну так, що станемо не тільки географічним центром Європи, а й центром нового європейського життя", – додала вона.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько заявляла, що створює свій суспільно-політичний рух "Вимагаю змін". За словами співачки, головним своїм завданням вона вбачає просвітницьку роботу.