На щите в Луцке возвращается защитник Анатолий Парфенюк

Военнослужащий Анатолий Парфенюк погиб в Донецкой области / Коллаж 24 Канала
На войне погиб житель Луцка Анатолий Парфенюк. Его жизнь оборвалась в результате минометного обстрела в Донецкой области.
Трагическую новость сообщил Луцкий городской совет.
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Что известно о погибшем защитнике?
Анатолий Владимирович Парфенюк родился 24 ноября 1976 года в Луцке.
Образование он получил в местной школе № 22, после чего обучился на электромонтера в профессиональном училище.
В течение длительного времени мужчина работал на предприятии "Луцкводоканал", а также в компании "Модерн-Экспо".
Анатолий Парфенюк погиб во время минометного обстрела со стороны противника в районе населенного пункта Торецк Бахмутского района Донецкой области 12 сентября 2024 года.
У погибшего защитника осталась семья: мама Елена Алексеевна, жена Инна Анатольевна и две дочери – София и Алина.
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Ранее стало известно о гибели в Херсоне военного и журналиста из Олешек Владимира Обертаса. В начале полномасштабного вторжения мужчина вступил в ряды Сил обороны Украины. Сначала он управлял дронами, а впоследствии стал пресс-офицером 34-й отдельной бригады морской пехоты.
Владимир сопровождал журналистов в Херсоне, когда произошел взрыв. Предположительно, причиной могло стать взрывное устройство.
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