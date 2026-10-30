На щиті до Луцька повертається захисник Анатолій Парфенюк

Трагічну звістку повідомила Луцька міська рада.

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Що відомо про загиблого захисника?

Анатолій Володимирович Парфенюк народився 24 листопада 1976 року в Луцьку.

Освіту він здобував у місцевій школі №22, після чого вивчився на електромонтера у професійному училищі.

Протягом тривалого часу чоловік працював на підприємстві Луцькводоканал, а також у компанії "Модерн-Експо".

Анатолій Парфенюк загинув під час мінометного ворожого обстрілу в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області 12 вересня 2024 року.

У полеглого захисника залишилася родина: мама Олена Олексіївна, дружина Інна Анатоліївна та дві доньки – Софія і Аліна.

Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови в скорботі– йдеться у повідомленні міськради.

Раніше стало відомо про загибель у Херсоні військового і медійника з Олешок Володимира Обертаса. На початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до Сил оборони України. Спочатку він керував дронами, а згодом став пресофіцером 34-ї окремої бригади морської піхоти.

Володимир супроводжував журналістів у Херсоні, коли стався вибух. Попередньо, причиною міг бути вибуховий пристрій.