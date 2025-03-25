Сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Смотрите также 20 миллионов в госбюджет, еще 2 – на нужды ВСУ: суд огласил приговор по делу Кормышкиной

Каким было решение суда по делу Гунько

Анатолию Гунько назначили наказание в виде семи лет заключения с полной конфискацией имущества. Кроме того, его на три года лишили права баллотироваться в органы публичной власти и занимать государственные должности.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что приговор ВАКС вступит в силу через 30 дней с момента объявления, если его не обжалуют. К тому времени депутат обязан носить электронный браслет.

Также там добавили, что во время допроса Гунько признал факт получения взятки, хотя его защита настаивала, что обвиняемого спровоцировали. Прокурор просил для нардепа восемь лет заключения.

К слову, недавно журналисты нашли в Вене экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого подозревают в коррупции. В то же время он отрицает эти обвинения и назвал дело против него "политическим преследованием".