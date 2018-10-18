13:05
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Андреевская церковь останется в собственности государства, – "София Киевская"

      282 Читати новину українською
      Андреевская церковь после передачи Константинополю останется в собственности государства
      Андреевская церковь после передачи Константинополю останется в собственности государства / Фото из открытых источников

      Андреевская церковь останется в государственной собственности, а с представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании храмом.

      Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Национального заповедника "София Киевская".

      Читайте также: Передача Андреевской церкви Константинополю: Украина на шаг ближе к Томосу?

      Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника "София Киевская",
      – говорится в сообщении.

      Как отметили в заповеднике, реставрация святыни будет продлена до ее полного завершения, а после этого церковь снова откроют для посещений.

      Кроме того, весь штат сотрудников Национального заповедника и в дальнейшем будет продолжать свою работу по охране памятников.

      "С представителями Церкви Вселенского Патриархата будет заключен договор о пользовании памятником согласно действующему украинскому законодательству", – добавили в "Софии Киевской".

      В заявлении отмечается, что национальный заповедник имеет большой опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий – Кирилловской церковью, Теплой Софией. Поэтому его работники смогут обеспечить достойное существование памятника Андреевской церкви.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве в качестве символического жеста в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      18 октября парламент принял решение о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование церкви Вселенскому патриархату.

      Что говорят эксперты о передаче Андреевской церкви?
      Политический эксперт Андрей Вигиринский отмечает, что Андреевская церковь является государственной собственностью, из-за чего ее можно передать в пользование религиозной организации, но не иностранному государству. Поэтому в прямое пользование Константинополю храм не передадут. Вероятно, только в бесплатное пользование представительству Вселенского патриархата в Киеве. По мнению Вигиринского, сам факт передачи церкви выглядит как имущественное вознаграждение Константинополю от Порошенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук