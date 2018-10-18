Андреевская церковь останется в собственности государства, – "София Киевская"

Андреевская церковь останется в государственной собственности, а с представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании храмом.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Национального заповедника "София Киевская".

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Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника "София Киевская",

– говорится в сообщении.

Как отметили в заповеднике, реставрация святыни будет продлена до ее полного завершения, а после этого церковь снова откроют для посещений.

Кроме того, весь штат сотрудников Национального заповедника и в дальнейшем будет продолжать свою работу по охране памятников.

"С представителями Церкви Вселенского Патриархата будет заключен договор о пользовании памятником согласно действующему украинскому законодательству", – добавили в "Софии Киевской".

В заявлении отмечается, что национальный заповедник имеет большой опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий – Кирилловской церковью, Теплой Софией. Поэтому его работники смогут обеспечить достойное существование памятника Андреевской церкви.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве в качестве символического жеста в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

18 октября парламент принял решение о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование церкви Вселенскому патриархату.

Что говорят эксперты о передаче Андреевской церкви?

Политический эксперт Андрей Вигиринский отмечает, что Андреевская церковь является государственной собственностью, из-за чего ее можно передать в пользование религиозной организации, но не иностранному государству. Поэтому в прямое пользование Константинополю храм не передадут. Вероятно, только в бесплатное пользование представительству Вселенского патриархата в Киеве. По мнению Вигиринского, сам факт передачи церкви выглядит как имущественное вознаграждение Константинополю от Порошенко.