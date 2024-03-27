О смерти Антонищака сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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Во Львове умер Андрей Антонищак

Геращенко рассказала, что о смерти экс-депутата стало известно утром 27 марта. Местные издания уточняют, что он умер ночью во Львове. Причины его смерти пока неизвестны.

Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак. Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло,

– написала Геращенко.

По ее словам, война настигла Антонищака "в тылу, с подорванным здоровьем". Зато в группе Розділля-інфо администратор сообщила, что Антонищак находился в отпуске, до этого он был на Запорожском направлении.

Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. В парламенте Андрей был в команде Народного фронта, мы вместе работали в коалиции. Помним тебя, друг... Самые искренние соболезнования семье,

– добавила Геращенко.

Светлая память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким защитника.

Что известно об Андрее Антонищаке

Андрей Антонищак родился 23 июня 1969 года в Новом Роздоле Львовской области. Он был полковником, координатором 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

На войну он ушел добровольцем сразу с Майдана, в 2014 году. Воевал в Славянске, Дебальцево и других горячих точках.

Также Антонищак – народный депутат Украины VIII созыва, член парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко", бывший член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.