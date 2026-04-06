НРК заменят значительную часть солдат в логистике и бою, – Билецкий в комментарии The Guardian

Беспилотные наземные системы обеспечивают 90% логистики украинской армии. В январе 2026 года Силы обороны осуществили рекордные 7000 операций с использованием наземных роботов.

Соответствующее заявление командир Третьего корпуса Билецкий сделал в комментарии The Guardian. Он отметил, что Украина находится на "пороге очередной революции", ведь наземная роботизированная система радикально изменит поле боя.

Детали заявления Билецкого

В материале говорится, что пионером в разработке беспилотных наземных систем является Третий армейский корпус. По мнению командира корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого, Украина находится на "пороге очередной революции" наряду с текущей революцией в сфере воздушных беспилотников.

Наземная роботизированная система радикально изменит поле боя и заменит значительную часть солдат, как с точки зрения логистики, так и боевого применения,

– подчеркнул комкор.

Прогнозируют, что роботизированная система радикально изменит поле боя / The Guardian

В корпусе наземные роботы выполняют много задач, которые до недавнего времени приходилось выполнять пехоте:

доставляют на позиции боеприпасы, еду и строительные материалы;

эвакуируют раненых;

проводят минирование и разминирование;

прокладывают колючую проволоку;

буксируют поврежденные и сгоревшие транспортные средства.

Оснащенные пулеметами и гранатометами, НРК участвуют в боевых операциях, усиливая или заменяя пехоту. Третий корпус применяет наземных роботов в наступательных операциях для возвращения территорий: берет ими военнопленных и удерживает собственные позиции.

Обычно роботы могут работать восемь часов. Они компактны и менее заметны для российских дронов, чем бронированные машины. По словам лейтенанта Третьего корпуса Виктора Павлова, его подразделение теряет около трех роботов в день из-за вражеских воздушных атак.

"Это небольшая цена, учитывая, что мы спасаем жизни наших пехотинцев", – сказал военнослужащий.

Пилотов БпЛА и НРК готовит корпусная школа KillHouse. Курсантов учат управлять НРК по заснеженной трассе, маневрировать в лесных массивах и преодолевать болотистую местность.

The Guardian указывает, что украинская экспертиза в сфере беспилотников имеет очень большой спрос на фоне войны США и Израиля против Ирана. Война России с Украиной превратила Киев в центр разработки современного беспилотного оружия.

В материале отметили, что в Украине существует уникальная экосистема, где инженеры разрабатывают новые продукты, а солдаты на передовой дают мгновенную обратную связь. Затем производители увеличивают поставки, строя наземные транспортные средства, перехватчики против шахедов и новаторские морские дроны.