Ночью в Киеве подожгли Tesla бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана. Он уже прокомментировал этот инцидент и даже показал видео с камер наблюдений.

Андрей Богдан на своей странице в фейсбук написал: потеря тяжелая, поскольку авто сгорело дотла. Однако он не воспринимает это близко к сердцу.

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Однако в то же время Богдан довольно эмоционально заявил: расценивает поджог своего авто как угрозу от власти.

Поскольку это лишь очередной момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу власти, – отметил он.

Богдан добавляет: в поджоге есть некий символизм, ведь ровно полгода назад он уволился из Офиса Президента. "Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента", – написал Богдан.

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