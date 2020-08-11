Розцінюю як погрозу від влади: Андрій Богдан показав, як підпалили його Tesla
Вночі у Києві підпалили Tesla колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Він вже прокоментував цей інцидент і навіть показав відео з камер спостережень.
Андрій Богдан на своїй фейсбук-сторінці написав: втрата важка, оскільки авто згоріло дотла, однак він не сприймає це близько до серця.
Детальніше Андрію Богдану намагалися спалити його Tesla: поліція почала розслідування
Реакція Богдана на підпал його Tesla
Водночас Богдан досить емоційно заявив: розцінює підпал свого авто як погрозу від влади.
Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади, – зазначив він.
Богдан додає: у підпалі є якийсь символізм, бо рівно пів року тому він звільнився з Офісу Президента. "Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента", – написав Богдан.
Як підпалили Tesla Андрія Богдана – відео з камери спостереження
Богдан натякнув, що знає замовників і співучасників злочину: перший із них має певний кримінальний досвід, а другі – нібито сидять у найвищих владних кабінетах.
Проте дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік,
– зіронізував Богдан.
Як стався підпал і що наразі відомо
- Пожежа сталася о 2:40 ночі. Аби повністю її приборкати, рятувальникам довелося витратити годину.
- Авто Богдана згоріло вщент: зруйнуваний салон, багажник, колеса.
- Від вогню постраждали також два сусідні авто, що стояли на парковці.
- Людей, на щастя, вогонь не зачепивю
- На місце пожежі одразу ж виїхали слідчі. Поліція вже відкрила провадження за статтею про умисне пошкодження майна.
- Наразі шукають винних та призначили низку експертиз.
- ЗМІ повідомляють, що спалах стався тоді, коли авто користувався не сам Богдан, а його брат.