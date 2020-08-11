Вночі у Києві підпалили Tesla колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Він вже прокоментував цей інцидент і навіть показав відео з камер спостережень.

Андрій Богдан на своїй фейсбук-сторінці написав: втрата важка, оскільки авто згоріло дотла, однак він не сприймає це близько до серця.

Детальніше Андрію Богдану намагалися спалити його Tesla: поліція почала розслідування

Реакція Богдана на підпал його Tesla

Водночас Богдан досить емоційно заявив: розцінює підпал свого авто як погрозу від влади.

Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади, – зазначив він.

Богдан додає: у підпалі є якийсь символізм, бо рівно пів року тому він звільнився з Офісу Президента. "Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента", – написав Богдан.

Як підпалили Tesla Андрія Богдана – відео з камери спостереження

Богдан натякнув, що знає замовників і співучасників злочину: перший із них має певний кримінальний досвід, а другі – нібито сидять у найвищих владних кабінетах.

Проте дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік,

– зіронізував Богдан.

Як стався підпал і що наразі відомо

Пожежа сталася о 2:40 ночі. Аби повністю її приборкати, рятувальникам довелося витратити годину.

Авто Богдана згоріло вщент: зруйнуваний салон, багажник, колеса.

Від вогню постраждали також два сусідні авто, що стояли на парковці.

Людей, на щастя, вогонь не зачепивю

На місце пожежі одразу ж виїхали слідчі. Поліція вже відкрила провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наразі шукають винних та призначили низку експертиз.

ЗМІ повідомляють, що спалах стався тоді, коли авто користувався не сам Богдан, а його брат.