Об инциденте, виновником которого стал Андрей Бузинарский, стало известно 29 мая. Журналисты Общественного подтвердили информацию об избиении сыном бывшего соратника Медведчука пожилой женщины.

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Избил работницу ЖК из-за того, что застрял в лифте

Жительница жилого комплекса "Ольгин Град", которая решила не называть свое имя из соображений безопасности сообщила, что Андрей Бузинарский проживает в этом ЖК. Она говорит, что 29 мая Бузинарский застрял в лифте 4 подъезда, с ним на связь вышла 60-летняя работница ЖК.

По словам жительницы, пострадавшая вышла с ним на диспетчерскую связь, сообщила, что лифт вышел из строя, и его нужно перезагрузить. Агрессивный мужчина начал на нее кричать, говорить "быстрее это делайте", нецензурной лексикой к ней сыпать. Работница по словам жительницы, перезагрузила лифт, но это не помогло. Она вынуждена была вызвать аварийную службу и сообщила о том, что он должен подождать.

Он очень агрессировал, начал угрожать ей, начал ногами бить лифт, раздирать руками лифтовые двери. Выбрался он из лифта, не дождавшись аварийную службу, побежал с четвертого в первый подъезд и там на нее напал, и избил,

– отмечает жительница ЖК.

Нападение на женщину попало в объектив камеры наблюдения в подъезде. На видео видно, как женщина открывает дверь и выходит из подъезда. В этот момент мужчина, похожий на Андрея Бузинарского, встречает ее на пороге и за одежду тянет внутрь помещения. Затем бьет ее по лицу. От удара женщина падает, но мужчина наносит еще один удар.

Бузинарский мог угрожать мужчине, остановившему избиение

После этого в подъезд зашел мужчина, который, по словам жительницы, и остановил избиение, пригрозив вызвать полицию. Бузинарский, вероятно, начал угрожать и зашедшему в подъезд мужчине, показывая при этом удостоверение работника Национальной гвардии.Во время задержания Бузинарский вел себя агрессивно и совершил нападение на одного из сотрудников полиции.

Жительница ЖК утверждает, что после полученных травм избитую женщину госпитализировали. Другие жители дома, по ее словам, тоже чувствуют опасность из-за совместного проживания рядом с Андреем Бузинарским.

Нападающий отрицает свою вину

Общественное взяло комментарий у Андрея Бузинарского, бил ли он работницу ЖК "Ольгин Град". Он сказал, что не владеет информацией об инциденте.

Ну, никакую женщину. Я вообще – участник боевых действий. Я воевал, получил четыре травмы, есть соответствующие документы, акты. Сейчас я вообще на больничном, прохожу лечение. Я не знаю, что там пишут,

– ответил Бузинарский.

ГБР сейчас проводит расследование по факту того, что военнослужащий Национальной гвардии Андрей Бузинарский избил работницу ОСМД “Ольгин Град” Вышгороде. Командование воинской части, в которой служит Андрей Бузинарский, сообщило об инциденте Дарницкую специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона Украины.

В пресс-службе Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины также подтвердили, что по данному факту, в соответствии с приказом командира, в воинской части начато служебное расследование. После служебного расследования будут решать о дальнейшей службе или отстранении Бузинарского.

В Нацгвардии также сообщили, что в течение месяца летом 2023 года Бузинарский выполнял боевые задачи на Лиманском направлении, но был выведен в связи с минно-взрывной травмой.

Бузинарский ранее угрожал убийством журналистке