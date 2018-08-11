"В твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор пригрозил журналистке расправой после ДТП
В Ровно Андрей Бузинарский, сын бывшего руководителя областной инспекции труда Михаила Бузинарского, в состоянии сильного опьянения протаранил автомобиль. На вопрос журналистки канала UA: Ровно о ДТП водитель пригрозил расправой.
Об этом сообщила возмущенная журналистка Ирина Белецкая в Facebook.
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"Мужчина, в чью машину он въехал, минуя перекресток на красный сигнал светофора, говорит, что автомобиль не подлежит восстановлению", – написала в Facebook Белецкая. Оказалось, что пьяный водитель – это Андрей Бузинарский.
Я спрашиваю Андрея, что он употреблял – алкоголь или наркотики. Андрей говорит, что и алкоголь, и наркотики. А еще Андрей говорит, что его отпустят, а мне (хана). Говорит, что даст пару долларов ребятам, и меня убьют,
– рассказала о разговоре журналистка.
А на вопрос "Ты думаешь, что тебе за это ничего не будет" Бузинарский ответил: "Нет, я не думаю, я думаю, что тебе башку сегодня поломают и ты будешь до завтра как минимум трупом. У твоих детей не будет мамы".
Она также отметила, что у Бузинарского изъяли водительское удостоверение. При этом у него не было при себе техпаспорта на автомобиль, а самого его уже четвертый раз оформляют по статье 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).
В пресс-службе патрульной полиции отметили, что в крови водителя было установлено 2,14 промилле алкоголя. От освидетельствования на наличие наркотического опьянения водитель отказался вообще.
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