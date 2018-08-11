16:05
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"В твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор пригрозил журналистке расправой после ДТП

110 Читати новину українською
Мажор из Ровно Андрей Бузинарский
Мажор из Ровно Андрей Бузинарский / Facebook

В Ровно Андрей Бузинарский, сын бывшего руководителя областной инспекции труда Михаила Бузинарского, в состоянии сильного опьянения протаранил автомобиль. На вопрос журналистки канала UA: Ровно о ДТП водитель пригрозил расправой.

Об этом сообщила возмущенная журналистка Ирина Белецкая в Facebook.

Читайте также: В смертельном ДТП на Ровненщине один водитель сгорел, другой – в реанимации

"Мужчина, в чью машину он въехал, минуя перекресток на красный сигнал светофора, говорит, что автомобиль не подлежит восстановлению", – написала в Facebook Белецкая. Оказалось, что пьяный водитель – это Андрей Бузинарский.

Я спрашиваю Андрея, что он употреблял – алкоголь или наркотики. Андрей говорит, что и алкоголь, и наркотики. А еще Андрей говорит, что его отпустят, а мне (хана). Говорит, что даст пару долларов ребятам, и меня убьют,
– рассказала о разговоре журналистка.

А на вопрос "Ты думаешь, что тебе за это ничего не будет" Бузинарский ответил: "Нет, я не думаю, я думаю, что тебе башку сегодня поломают и ты будешь до завтра как минимум трупом. У твоих детей не будет мамы".

Она также отметила, что у Бузинарского изъяли водительское удостоверение. При этом у него не было при себе техпаспорта на автомобиль, а самого его уже четвертый раз оформляют по статье 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

В пресс-службе патрульной полиции отметили, что в крови водителя было установлено 2,14 промилле алкоголя. От освидетельствования на наличие наркотического опьянения водитель отказался вообще.

Теги: Ровно Аварии и ДТП Новости Украины журналисты
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Взрыв в 5-этажке в Мелитополе, 3 человек погибли
 20 октября 2014 , 09:50
Россия готовит армию к военным действиям против Украины: Турчинов назвал дату и условие нападени
 31 июля , 12:40
Как Зинченко проявил себя в матче ПСВ – "Неймеген" – все моменты с участием украинца
 19 февраля 2017 , 09:33
Хацкевич разочарован нападающим Динамо после его перехода в Шахтер
 30 июня , 08:48
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук