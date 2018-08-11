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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В смертельном ДТП на Ровненщине один водитель сгорел, другой – в реанимации

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Фото с места ДТП на Ровненщине
Фото с места ДТП на Ровненщине / Фото пресс-службы полиции

На Ровненщине в Дубенском районе произошло смертельное ДТП: в результате столкновения двух автомобилей один водитель сгорел, другой – в реанимации.

ДТП произошло в субботу, 11 августа, около 6:20 часов утра на автодороге "Киев-Чоп", сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.

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Водитель автомобиля "DAF 95", двигаясь в направлении Львова, в селе Птичья столкнулся с автомобилем "ГАЗ" (молоковоз) под управлением 41-летнего жителя села Старая Носовица Дубенского района, который выезжал со второстепенной дороги,
– говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения грузовик "DAF" загорелась. В пожаре погиб и его водитель. Еще один водитель грузовика, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал.

Водителя молоковоза предварительно с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали.

Движение на этом участке затруднено. Полицейские организовали объезд для легковых автомобилей, грузовые – ждут.

Последствия ДТП на Ровненщине


Движение на этом участке затруднено
 

Теги: Новости Украины Ровно Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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