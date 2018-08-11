Смертельна ДТП на Запоріжжі: очевидець розповів подробиці страшної аварії

Жахлива ДТП на Запоріжжі, в результаті якої загинули 6 осіб, найімовірніше сталася з вини водія вантажівки. Очевидець, який їхав у автомобілі позаду маршрутки, розповів деталі інциденту.

Про це свідок ДТП розповів у коментарі виданню "Акцент".

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Трагедія сталася на в'їзді в Кам'янське з боку Василівки. Цей спринтер їхав попереду мене. Попереду був уже знак "Кам'янське" та спуск з легким поворотом вліво, всі машини в тому числі і маршрутка, яка їхала попереду, і я скинули швидкість і котилися. Камаз їхав по зустрічній, йому потрібно було йти трохи вправо там, але вийшло, не знаю з якої причини, водій заснув або ще що, він пішов по прямій і зачепив маршрутку в її лівий бік,

– розповів очевидець.

За його словами, ДТП сталася прямо перед знаком "Кам'янське", маршрутка пішла на бік і перекинулася, а КамАЗ по прямій з'їхав у кювет.

"У мене була достатня відстань для маневру, але все одно довелося оперативно реагувати і об'їжджати його по зустрічній", - розповів свідок.

За його словами, водій маршрутки, як і інші учасники руху зупинилися і почали швидко надавати допомогу пасажирам маршрутки. Зокрема, вибивали і видавлювали скло, відкривали задні двері, щоб можна було швидко витягти пасажирів, оскільки був ризик загоряння мікроавтобуса і вибуху.

Згодом почали приїжджати карети швидкої допомоги і машини ДСНС.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані.